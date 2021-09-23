«Приказа не было»: экс-руководитель ГИБДД Нижнего Тагила не признал своей вины в суде

23 сентября 2021 года в районном суде Нижнего Тагила продолжилось рассмотрение дела по обвинению 4-х бывших сотрудников ГИБДД в превышении полномочий, сообщает АН «Между строк».
Трое бывших инспекторов ДПС свою вину в суде признали, их руководитель, экс-начальник городского ГИБДД Нижнего Тагила виновным себя не признал.
Напомним, суд на бывшими сотрудниками тагильского ГИБДД начался в начале августа 2021 года. Полицейских обвиняют в сокрытии административного правонарушения: задержанного пьяного водителя они якобы отпустили по приказу Чернова. Предполагается, что за рулем авто мог находится родственник вице-спикера гордумы Нижнего Тагила.