Ремонт детской поликлиники на Руднике планируется завершить в ноябре

В настоящее время в помещении заменили старые окна, полы, сделали перепланировку некоторых помещений, будет создана безбарьерная среда. Ремонтные работы планируется окончить в ноябре текущего года. Скоро обновленный филиал вновь распахнет свои двери для маленьких пациентов.