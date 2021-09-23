Роскомнадзор проиграл суд в отношении «Областной газеты»

Роскомнадзор проиграл суд в отношении «Областной газеты»
Роскомнадзор проиграл суд в отношении «Областной газеты»
Сегодня, 21:09ОбществоФото: 1MI
Постановление суда по делу Роскомнадзора обжаловала «Областная газета». В отношении издания было возбуждено административное дело за злоупотребление свободой массовой информации и распространение данных об иноагентах.

В результате редакции газеты, а также главному редактору были назначены штрафы. Тогда СМИ подало жалобу в Свердловский областной суд на постановление судьи Кировского районного суда. 23 сентября прошло заседание, на котором суд принял сторону издания, сообщает «Областная газета».

Постановление суда первой инстанции было отменено, а производство по делу прекращено. Это связано с тем, что обстоятельства, в связи с которыми вынесено постановление, оказались не доказаны.

Напомним, 11 сентября стало известно о блокировке сайта «Областной газеты» Роскомнадзором. Однако свою причастность к происшествию опровергли как в Уральском отделении, так и в федеральном.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудроскомнадзорадминистративное дело
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы