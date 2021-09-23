«Россети» профинансируют ремонтную программу в ЮФО на 6,1 млрд рублей

«Россети» проводят заключительные работы по подготовке 57 тысяч подстанций и 263 тысяч км линий электропередачи в Южном федеральном округе к наступающему осенне-зимнему периоду. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

Как сообщает novostivolgograda.ru, с таким докладом выступил гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на заседании федерального штаба по запуску объектов энергоснабжения Южного федерального округа перед предстоящим отопительным сезоном 2021/2022 года. Мероприятие прошло в Волгограде под руководством главы Министерства энергетики РФ Николая Шульгинова. Комплекс подготовительных работ включает ремонт 3 тысяч км линий электропередачи напряжением от 35 кВ и более, а также порядка 6,7 тысячи единиц подстанционного оборудования. Большую часть мероприятий планируется выполнить до 1 октября. Энергетики комментируют подготовку к отопительному сезону, отмечая, что аварийный запас подготовлен на 100%. К возникновению нештатных ситуаций подготовлены 1,2 тысячи аварийно-восстановительных бригад, в том числе 5,8 тысячи сотрудников и 2,8 тысячи единиц оборудования, а также 531 резервный источник электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 58 МВт. Министр подчеркивает, что для успешного проведения отопительного сезона организации должны наладить бесперебойное функционирование оборудования, закончить все ремонтные работы в срок, обеспечить обслуживание электросетей достаточным штатом сотрудников и ресурсов, чтобы при необходимости справиться с любыми аварийными ситуациями и гарантировать наличие установленных нормативов запаса топлива на электростанциях. Генеральный директор «Россетей» в свою очередь заявляет, что компания по-прежнему продолжает заниматься реализацией проектов, направленных на развитие электросетевого комплекса южной части РФ. Суммарный объем финансирования инвестпрограммы группы «Россети» в макрорегионе за этот год составляет 21,1 миллиарда рублей. Компания запланировала ряд масштабных вводов, в том числе и связанных с выдачей мощности сразу семи новых ветряных электростанций. Андрей Рюмин рассказал о крупных проектах «Россетей» — модернизации центров питания Республики Адыгея, возведении и запуске новых подстанций 220 кВ «Зубовка», 110 кВ «Слюсарево» и «Полевая» в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, к которым планируют подсоединить новые объекты ВИЭ-генерации.

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