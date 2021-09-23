Тагильчанин Сергей Максимов назвал ошибочным результат теста на наркотики

Тагильчанин Сергей Максимов назвал ошибочным результат теста на наркотики
Тагильчанин Сергей Максимов назвал ошибочным результат теста на наркотики
Сегодня, 14:32ОбществоФото: 1MI
Многодетный отец из Нижнего Тагила Сергей Максимов считает, что положительный результат теста на наркотики, который он проходил на программе «Мужское и женское», был ошибочным.

Как рассказал TagilCity.ru сам Сергей Максимов, накануне съемок он принимал успокоительные лекарства, которые и дали положительный результат экспресс-теста.

Я пил корвалол, пил успокоительные, поэтому барбитураты и показали, что у меня в организме якобы есть наркотики. Никаких там трех видов наркотиков не было. Меня врач спросил, принимал ли я какие-то препараты накануне. Я сказал, что да. Он ответил, что тогда понятно откуда барбитураты взялись,рассказал Сергей Максимов редакции.

Также тагильчанин опроверг слова сестры его умершей жены о том, что он согласился участвовать в программе «Мужское и женское» на Первом канале только за деньги. По его словам, он узнал о вознаграждении уже после того, как согласился ехать на программу в Москву. Однако назвать полученную сумму мужчина отказался.

Я попросил компенсировать мне два дня отсутствия на работе. Мне выплатили какие-то копейки. На эти деньги я купил зимнюю одежду сыновьям,рассказал Максимов.

Кроме того, мужчина добавил, что редакторы программы пытались вывести его на эмоции и для зрелищности предлагали ударить Ларису, одну из сестер умершей жены, но он отказался.

Напомним, у Сергея Максимова после смерти жены остались трое сыновей, которым 6, 13 и 16 лет. Через некоторое время сестры умершей Екатерины забили тревогу — по их мнению, Максимов перестал следить за детьми, все деньги и имущество спускает на алкоголь и наркотики, а квартиру превращает в притон. Однако сам Сергей все обвинения отрицал, говорил, что наркотики ему подкинул пасынок — старший сын Екатерины от первого брака, которому 18 лет. Органы опеки изъяли детей у Максимова, но недавно ему удалось вернуть их.

На днях Сергей Максимов стал героем передачи «Мужское и женское» на Первом канале. Ведущие предложили мужчине пройти экспресс-тест на наличие в организме запрещенных веществ.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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