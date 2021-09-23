Теперь можно голосом: ОК запустили сервис распознавания аудиосообщений

Новый сервис сделает общение в ОК более комфортным в ситуациях, когда прослушать голосовое сообщение невозможно: в общественном транспорте, во время совещания с коллегами или во время просмотра фильма. Технология распознает как полученные, так и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут. Благодаря этому текст аудиосообщений индексируется поиском по сообщениям, что позволяет легко найти в чате любую информацию, даже отправленную голосом. При ответе на распознанное голосовое сообщение в чате будет отображаться текст исходного сообщения, а не аудио, что поможет ориентироваться в переписке с собеседником. Для распознанных сообщений в списке чатов также отображается текст, а не значок аудиосообщения.