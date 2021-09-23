Уральский застройщик рассказал о наказании за смерть погибшего в котловане рабочего

Уральский застройщик рассказал о наказании за смерть погибшего в котловане рабочего
Уральский застройщик рассказал о наказании за смерть погибшего в котловане рабочего
Сегодня, 18:44ОбществоФото: 1MI
Стало известно, кто понесет ответственность за инцидент, случившийся 22 сентября на стройплощадке жилого комплекса «Шолохов» в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга. Об этом заявили в компании «Астра-Девелопмент».

Ранее в данном районе обвалился котлован с рабочими, в результате чего один человек получил перелом ноги, а другой погиб под завалами. В компании заявили, что полную ответственность за людей, технику, а также соблюдение всех норм безопасности несет подрядчик, пишет Е1.

Из-за случившегося будет проведена внеочередная проверка подрядчиков на соблюдение требований техники безопасности при строительных работах.

Напомним, оба рабочих оказались уроженцами Узбекистана. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при строительстве, назначены экспертизы.

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Екатеринбург
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