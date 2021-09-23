За украденный из сумки iPhone свердловчанка отсудила у страховой компании 88 тысяч

За украденный из сумки iPhone свердловчанка отсудила у страховой компании 88 тысяч
За украденный из сумки iPhone свердловчанка отсудила у страховой компании 88 тысяч
Сегодня, 14:49ОбществоФото: pixabay.com
За украденный на почте из сумки iPhone жительница Екатеринбурга отсудила 88,7 тысячи рублей у страховой компании «Росгосстрах».

Новый телефон Apple iPhone 11 256Gb девушка приобрела в декабре 2019 года и застраховала ее. Премия в случае наступления страхового случая составляла почти 73,4 тысяч рублей. Договор был заключен на два года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В мае 2020 года в одном из отделений «Почты России» у девушки из сумки был украден телефон. Она сразу обратилась в полицию с заявлением, где следователь возбудил уголовное дело за кражу по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

В июне девушка обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате страховки, но ей было отказано, так как пункт уголовного дела не совпадает с тем, что указан по договору. Однако клиента такой ответ не устроил, а потому она обратилась в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах». Женщина потребовала 73,4 тысячи неустойки и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Тогда суд взыскал со страховой компании стоимость телефона, 8,8 тысяч рублей неустойки, тысячу рублей морального вреда и штраф на 5 тысяч рублей за невыполнение требований потребителя. Кроме того, с ответчика взыскана госпошлина в 2,9 тысячи рублей.

Но с решением суда девушка не согласилась. Она обратилась в Свердловский областной суд, который оставил решение без изменений.

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Екатеринбург
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