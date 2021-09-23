За украденный из сумки iPhone свердловчанка отсудила у страховой компании 88 тысяч

В июне девушка обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате страховки, но ей было отказано, так как пункт уголовного дела не совпадает с тем, что указан по договору. Однако клиента такой ответ не устроил, а потому она обратилась в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах». Женщина потребовала 73,4 тысячи неустойки и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда. Тогда суд взыскал со страховой компании стоимость телефона, 8,8 тысяч рублей неустойки, тысячу рублей морального вреда и штраф на 5 тысяч рублей за невыполнение требований потребителя. Кроме того, с ответчика взыскана госпошлина в 2,9 тысячи рублей.