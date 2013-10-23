Акция «Сплошная выгода»: скидка 50% и 5 000 рублей в подарок!

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*Внимание, оплата медиаплана должна пройти в установленный срок. Рассрочки, скидки, подарочные сертификаты и другие акции в рамках данного предложения не действуют. Предложение не является офертой. Количество призов ограничено. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в акции. Срок проведения акции 23.10-29.10.2013.

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