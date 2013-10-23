Для всех любителей «Animal Джаz» Александр Красовицкий: «Интереснее быть хорошим человеком» (ФОТО)

Теперь презентация альбома доехала и до нас. Перед концертом зрители гадали, а будут ли только песни с альбома или старые хиты тоже. И парни не разочаровали. По признанию самой же публики, песни звучали только самые любимые. И в большей мере про любовь, что в свете последних событий в группе даже вполне объяснимо.

Незадолго до концерта солист группы Александр Красовицкий дал TagilCity.ru интервью по вопросам поклонников, где и рассказал и о любви, и о творчестве, и даже о КВН, и о многом другом.

О творчестве

Корр.: Человеческая скромность и отечественная рок-звезда. Александр, как по Вашему мнению, пересекаются эти два понятия?

А.К.: Хорошо пересекаются. Российским рокерам вообще особо не с чего звездностью страдать, наши страдания из другого источника)

Корр.: Насколько важно в современных музыкальных реалиях уважение к поклонникам для популярных отечественных групп?

А.К.: Как и всегда, уважение должно быть, но границы фамильярности переступать нельзя.

Корр.: Кто для Вас первый критик?

А.К.: Я сам, моя группа и моя невеста.

Корр.: Не было ли у Вас мыслей подстроится под время, моду и создать ремиксы своих песен?

А.К.: Это не модно. Это непреходяще, я бы сказал. Так что мы не против ремиксов.

Корр.: Всегда интересовало: сколько часов в день Вы репетируете? И каждый ли день?

А.К.: Я сам пою каждый день, но репетируем мы, когда нужно песню придумать или новую программу. Когда у тебя 100 концертов в год с разъездами репетировать приходится на саундчеках (смеется).

Корр.: Александр, Вы ощущаете себя молодым? Есть ли ранняя компетентность, писать песни для разных возрастов, в частности интересовать молодое поколение 15-17 лет? Или все со временем исчерпывается?

А.К.: Ощущаю. 17-летние в первых рядах на наших концертах тому доказательство.

Фото Александра Быкова

Корр.: Александр Михайлович, а кем интереснее быть - поэтом или музыкантом?

А.К.: Хорошим человеком (улыбается).

Корр.: У Вас очень грамотно сложены философские тексты, Вы, наверное, много читаете? Какую литературу (романы, философские книги, научная литература...)?

А.К.: Читал много в юности. Всю классику. Теперь много кино смотрю.

Корр.: Стремились ли Вы когда-нибудь в концепции своих текстов целенаправленно охватить определенный контингент слушателей?

А.К.: Ни в коем случае. Это уже маркетинг, а не музыка.

Корр.: Задумываетесь ли Вы о том, какое влияние на социум оказывают Ваши тексты?

А.К.: Думаю лишь о влиянии на меня самого и моих близких. Но когда пишут, что кому-то помогло в жизни - это приятно.

Корр.: Все ли песни - результат Ваших личных эмоциональных переживаний или есть что-то другое, дающее вдохновение?

А.К.: Источник сама жизнь. Дороги, люди, любовь, кино, музыка.

Корр.: Что появляется первым в голове, слова или мелодия будущей песни?

А.К.: Всегда мелодия.

Корр.: Не хотели бы Вы завязать с фразами «накурюсь» в своих текстах? Прекрасный голос льётся изнутри... Вас же слушают те, кто могут подумать, что это норма.

А.К.: Если подумают, значит идиоты. Я как раз подаю это не как норму.

Корр.: Как пережить «маленький крах» в жизни? Но, маленький настолько, что душа рвется на части!

А.К.: Чем сильнее рвет, тем бесценнее опыт.

Корр.: Какую роль в Вашей жизни играет религия, и находит ли это каким-то образом отражение в текстах Ваших песен?

А.К.: Огромную. За скобками моих текстов всегда Господь.

Корр.: Посещаете ли Вы церковь, службы?

А.К.: Регулярно.

Корр.: Как сейчас, после крещения, Вы относитесь к некоторым своим старым текстам, вроде «Бог и есть я сам, только Бога нету». Написали бы Вы подобное сейчас?

А.К.: Я люблю того молодого и потерявшегося человека. Глажу его по голове.

Корр.: Нас попросили задать такой вопрос: «Здравствуйте, я давно слушаю Animal Jazz и в своё время Ваши песни помогли мне пережить трудности жизни. Мне до мурашек на теле нравится Ваша музыка и тексты, и я практически наизусть знаю все Ваши песни. Но Ваш последний альбом мне, откровенно говоря, не понравился. Просто каждые Ваши альбомы не похожи друг на друга, слушая мелодии, я с лёгкостью могу различать, из какого они альбома лишь по звучанию. А альбом «Фаза быстрого сна», он как-то плохо звучит, все песни в нём опопсели (стали похожи на попсу) что ли, и это заметила не одна я. (Вы только не обижайтесь, я Вас всё равно люблю.) В чём же причина?».

А.К. Полная чушь. Словеса. Вы ничего не понимаете в Animal Джаz.

Корр.: Александр, как известно, фаза быстрого сна связана с нашими сновидениями - яркими, запоминающимися. А какие сны снятся Вам?

А.К.: Редко. Страшные.

Корр.: Изначально в песне Ложь пелось «Когда ночь подойдет к концу», а в альбомной версии «Когда ложь подойдет к концу». Почему поменяли слово?

А.К.: Не сразу понял суть песни.

Корр.: В видеоролике-обращении на сайте планета.ру на заднем плане играли песни. Одной из них была «Время не деньги», она вошла в бонус для тех, кто купил акцию. А вот вторая песня не попала на альбом, и вообще ничего не слышно о ней, вопрос: будет ли она как сингл позже, и презентуете ли Вы её вообще?

А.К.: Я в туре и не посмотреть с трубы (смеется), так что не пойму, о какой песне речь (смеется).

Корр.: Год назад на одном из концертов Вы исполнили песню примерно с таким текстом:

«Останутся навсегда

Твоя большая любовь,

Моя большая мечта

И те простые слова,

Что мы не в силах принять.

Я не умею любить, ты не умеешь ждать»

Можно узнать, какова судьба этой песни? Записана ли она? Будет ли выпущена? Почему не вошла в альбом?

А.К.: Это был фристайл (улыбается) спасибо что записали, интересный текст.

Корр.: Александр, какие эмоции, чувства Вы переживали, когда писали песню «Тело» с нового альбома?

А.К.: Насмотрелся фильмов Серджо Леоне. Ощущаю себя Клинтом Иствудом.

Фото Александра Быкова

Корр.: Что Вы испытываете при исполнении песни «Любовь»?

А.К.: Думаю о той, кому эта песня. О любви всей моей жизни.

Кстати о любви:

Корр.: Александр, в недавних интервью Вы говорили, что любовь - это еще и ненависть и иногда даже злость к человеку. Тогда как же найти грань между любовью и нелюбовью?

А.К.: Знал бы ответ - был бы Бог (улыбается).

Корр.: Можете ли Вы назвать себя счастливым человеком? Что для Вас счастье?

А.К.: Свое дело + семья и любовь. Я счастлив.

Корр.: Как Вы определяете для себя слово «семья»? Есть ли у Вас место, где Вас будут ждать родные люди, или же у Вас, как у большинства, дом там, где ждут ваших концертов?

А.К.: Надеюсь, теперь есть.

Корр.: Александр, скажите пожалуйста, выбирая между семьей (родителями) и любимым человеком, что бы Вы выбрали? (родители против того чтобы мы были вместе, но я безумно люблю его... и своих родителей тоже)

А.К.: Такого не должно быть. Родители должны понять. У меня это так.

Корр.: Развейте все слухи, касаемые Ваших отношений с Мариной (имеется в виду певица Максим)? Вы вместе?

А.К.: Да.

О концертном туре, в котором сейчас группа

Корр.: Почему Вы не играете на концертах «Как дым» по-нормальному?

А.К.: Мы играем по-нормальному вполне (смеется).

Корр.: На одном из концертов в Иркутске Вы, Александр, сказали, что не любите этот город... Почему?

А.К.: Не правда.

Корр.: В каком городе Вас встречают душевнее всего?

А.К.: Много где (улыбается).

О разном

Корр.: Бесит ли Вас, когда молодые девушки обращаются к Вам на «Вы»?

А.К.: Наоборот. Бесит, когда незнакомые люди на «Ты».

Корр.: Как Вы справляетесь с депрессией?

А.К.: Я в ней купаюсь (смеется)

Корр.: Смотрите ли Вы КВН? Если смотрите, то какая ваша любимая команда (за последние 2 года)? Как относитесь к таким людям, которые думают, что умеют шутить?

А.К.: Конечно, нет.

В завершении о планах на будущее

Корр.: До скольки, примерно, лет планируете радовать поклонников новыми песнями и выступать?

А.К.: Еще пару недель и помру (смеется).

Корр.: Планирует ли Animal ДжаZ записать акустику в полном составе? И стоит ли ждать подобный альбом в будущем?

А.К.: Да.

Корр.: Есть ли в планах создать альбом на английском языке?

А.К.: Нет.

Корр.: Какими Вы видите Animal Jazz и Zero People лет так через 10? В каком направлении будут развиваться проекты? Добавится больше модной сейчас электроники, или же вернетесь к первоначальному Вашему звучанию, или уйдете в классику и джаз?

А.К.: Я не знаю, что через год будет (улыбается).

Корр.: Спасибо Вам за интервью. Ваше итоговое слово поклонникам:

А.К.: Спасибо всем.