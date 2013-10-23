Голосуй за лучшие буктрейлеры тагильчан! Современный конкурс от Центральной библиотеки

Напомним, «буктрейлер» - это небольшой видеоролик, составленный по мотивам прочитанной и полюбившейся книги. С помощью небольшого «рекламного» ролика все желающие могут поделиться эмоциями и впечатлениями, а также отзывами о произведении. Кроме того, участники расскажут буквально всему городу о своих книжных предпочтениях и смогут проявить весь свой творческий потенциал.

В жюри конкурса приглашены специалисты Центральной городской библиотеки, представители городских СМИ, информационных Интернет-порталов города, рекламных агентств, фирм, занимающихся современными компьютерными технологиями. Кстати, в конкурсе есть три номинации – «Мой литературный Тагил», «Книга из детства» и «Сокровенная книга».

Все тагильчане, войдя в «личный кабинет» на сайте Центральной городской библиотеки, могут отдать голос за понравившийся ролик! Буктрейлеров, кстати, очень много, и каждый из них отличается индивидуальностью, в каждый ролик вложена частичка души, искренние эмоции и впечатления от прочитанной книги.

Подведение итогов конкурса будет приурочено ко Всемирному Дню молодежи (8 ноября).