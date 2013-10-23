Минобороны РФ: «В воинских частях появится доступ в интернет»
На самом деле, удивительно, почему до сих пор в воинских частях России нет доступа к глобальной сети, даже банально пользоваться почтовиками там нельзя. Конечно, нет интернета – нет проблем (если говорить и безопасности о защищенности информации), но как же мобильность, да и вообще в современных условиях невозможно представить отлаженные скоординированные действия без доступа в web-пространство.
К слову, зарубежные армейские подразделения имеют возможность выхода в сеть, через которую контролируются процессы передвижения, построения, а также стратегии ведения боевых действий как на своей территории, так и в любой точки земного шара.
Современные зарубежные армейские подразделения имеют возможность доступа к собственной глобальной сети, которая позволяет координировать их передвижение, построение, планировать возможные стратегии ведения боевых действий как на своей территории, так и в любой точки земного шара.
Российский доступ к интернету на военных объектах, скорее всего, будет оформлен по спецзаказу. Соответственно, Минобороны проведет аукцион на право закупки оборудования, которое будет предоставлять доступ к интернету, учитывающее требования заказчика в области безопасности говорит Иван Андриевский, первый вице-президент «Российского союза инженеров».
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