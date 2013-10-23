Минобороны РФ: «В воинских частях появится доступ в интернет»

К слову, зарубежные армейские подразделения имеют возможность выхода в сеть, через которую контролируются процессы передвижения, построения, а также стратегии ведения боевых действий как на своей территории, так и в любой точки земного шара.

Современные зарубежные армейские подразделения имеют возможность доступа к собственной глобальной сети, которая позволяет координировать их передвижение, построение, планировать возможные стратегии ведения боевых действий как на своей территории, так и в любой точки земного шара.

Российский доступ к интернету на военных объектах, скорее всего, будет оформлен по спецзаказу. Соответственно, Минобороны проведет аукцион на право закупки оборудования, которое будет предоставлять доступ к интернету, учитывающее требования заказчика в области безопасности говорит Иван Андриевский, первый вице-президент «Российского союза инженеров».