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Минобороны РФ: «В воинских частях появится доступ в интернет»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минобороны РФ: «В воинских частях появится доступ в интернет»

23 октября 2013, 17:20Общество
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