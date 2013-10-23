Начали на женщинах, закончили на животных. Краска для волос и «новая» порода собак готова (ФОТО)

На одном англоязычном сайте накануне появилась публикация о новой породе бенгальских щенков, якобы не так давно выведенных. И действительно – на фотографиях маленькие щенята, покрытые чудными полосками, кажутся такими милыми, что люди даже покупали их, платили большие деньги. Позже, конечно, выяснилось, что это «фейк». Изобретательные разводчики самостоятельно наносили игривый окрас на щенят, но не думали о том, насколько он вреден для чувствительной собачьей кожи.

Сайт asia.one.com передает, что токсичная краска у некоторых щенят вызвала даже летальный исход. Еще одна забава у китайцев, по сообщению зарубежного источника, создание «живых брелоков». В небольших прозрачных пакетиках живут маленькие цветные рыбки и даже черепашки. С успехом китайцы продают свое изобретение, однако ветеринары сообщают, что загерметизированный аквариум не способен поддерживать их жизнедеятельность. Хотя горе-изобретатели говорят, что рыбки и черепашки остаются сытыми на протяжение нескольких месяцев. Некоторые даже предлагают скупать все брелки и выпускать животных на волю.

Другая забава – цветные цыплята. Им, как известно, под скорлупу вводят краситель, содержащий аммиак и перекись водорода, что приводит к смерти маленьких животных еще до вылупления. Кроме того, у взрослых куриц могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. К сожалению, активисты по защите прав животных не способны спасти и даже защитить животных, поскольку местное законодательство не распространяется на другие страны, например, Китай.

Фотографии с сайта asia.one.com

В Нижнем Тагиле представители зоозащитных организаций, естественно, крайне негативно отзываются о подобном издевательстве над животными.

Я об этом смотрела передачи, но не видела лично, хотя видела окрашенных пуделей. Но я против, так как все краски оказывают неблагоприятные действия на органы чувств животных и их состояние. Вот у нас кошка страдает тем, что давно болеет - насморк и зеленые сопли, чихает, привели в ветеринарку, где сказали, что кошка здорова и что у нее аллергия на духи и другие вещи имеющие резкий запах, например, химия, которой моем ее горшок, она потом нюхает его, представляете? -- говорит Мария Лисина, представитель общества по защите животных «Зоомир» в Нижнем Тагиле.

В Интернете также есть репортажи о том, как некоторым животным, особенно сфинксам, делают татуировки. «Я просто представляю, какую боль при набивке тату они испытывают, видела сфинкса разрисованного всего, татуировщик профессионал тренируется на своей кошке», - говорит Мария.

В Нижнем Тагиле, кстати, пока не были известны случаи подобного издевательства. Остается верить, что наши люди находятся в здравом уме, и подумают, прежде чем красить своего питомца или делать ему пирсинг. К тому же, стоит помнить, что аммиак, который, умываясь, будут слизывать кошки со своей шерсти – может вызвать серьезное отравление или даже смерть.

Краска для волос вредит не только братьям нашим меньшим, но и людям, которые её используют. Красота требует жертв - так говорит поговорка, но поставщики одежды уверяют - стать более привлекательными можно и без таких усилий. Модные коллекции одежды - это то, что доктор прописал!