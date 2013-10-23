Система оповещения на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работает на 88%

Многие слышат сирену, но не многие задумываются, как обстоят дела с системой оповещения в Нижнем Тагиле вообще. С этим вопросом TagilCity.ru обратились к Цыганкову Сергею Васильевичу, исполняющему обязанности заместителя директора – начальника отдела мероприятий ГО и защиты населения. Он рассказал журналисту об особенностях работы системы оповещения, о неполадках, возникающих в этом деле, и о нововведениях на территории Нижнего Тагила.

Почему два раза? Это ежегодная комплексная проверка региональной системы оповещения Свердловской области. Проходит два раза: в первом случае выявляются недостатки, в течение недели они устраняются, и проводится повторное включение.

Помимо «наружного» оповещения, происходит и оповещение руководящего состава и тех организаций, которые могут быть задействованы в случае ЧС, в случае тревоги.

Какие недостатки? По разным причинам не сработала часть сирен. Это не исправны линии связи. Весь город был перекопан, и Ростелеком до сих пор исправляет положение, поправляет линии. Например, на Руднике - одна система сработала, а вторая - нет, так как линия повреждена. Где-то выявляется неисправность аппаратуры.

На сегодняшний день оповещение прошло на 88%. На Руднике, по улице Перова, 133, - до сих пор неисправна линия. В настоящее время и это исправляют сообщает Сергей Васильевич.

Специалист отмечает, что в Нижнем Тагиле достаточно хорошо вписались локальные системы оповещения на НТМК, на Уралвагонзаводе. Также 4 числа была принята в эксплуатацию локальная система «Тагильского пива». За счет этого увеличивается количество озвучиваемой площади.

В этом году по центральной части города было запущено звучание сирен через установленные громкоговорители. Однако, к сожалению, из 110-ти устройств на данный момент действует только 40. Остальные громкоговорители вышли из строя из-за негодности.

Самая главная причина снижения количества электросирен - переход новых или старых жилых районов на новые АТС, которые не обслуживаются «Ростелеком». А аппаратура систем оповещения - физически и морально изношена, и для ее функционирования нужны аналоговые сигналы. Поэтому с цифровыми АТС, а их по городу очень много, прежнее оборудование работать не может.

Из-за устаревшего оборудования мы некоторое количество сирен теряем отмечает Сергей Васильевич.

Однако стало известно, что в этом году была принята программа, которая позволит модернизировать и громкоговорящие сети, и оборудование, и многое другое. Ожидается продвижение вперед.