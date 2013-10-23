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Система оповещения на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работает на 88%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Система оповещения на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работает на 88%

23 октября 2013, 14:30Общество
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