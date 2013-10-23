Система оповещения на сегодняшний день в Нижнем Тагиле работает на 88%
Чуть больше часа назад все жители Нижнего Тагила слышали вой сирены. Кто-то ждал ее, кто-то и вовсе никогда не слышит звука оповещения, а кого-то она, как выяснилось, пугает. Но тем не менее, это действительно важный способ за пару минут рассказать всему городу, что случилась, не дай бог, какая-нибудь беда.
Многие слышат сирену, но не многие задумываются, как обстоят дела с системой оповещения в Нижнем Тагиле вообще. С этим вопросом TagilCity.ru обратились к Цыганкову Сергею Васильевичу, исполняющему обязанности заместителя директора – начальника отдела мероприятий ГО и защиты населения. Он рассказал журналисту об особенностях работы системы оповещения, о неполадках, возникающих в этом деле, и о нововведениях на территории Нижнего Тагила.
Почему два раза? Это ежегодная комплексная проверка региональной системы оповещения Свердловской области. Проходит два раза: в первом случае выявляются недостатки, в течение недели они устраняются, и проводится повторное включение.
Помимо «наружного» оповещения, происходит и оповещение руководящего состава и тех организаций, которые могут быть задействованы в случае ЧС, в случае тревоги.
Какие недостатки? По разным причинам не сработала часть сирен. Это не исправны линии связи. Весь город был перекопан, и Ростелеком до сих пор исправляет положение, поправляет линии. Например, на Руднике - одна система сработала, а вторая - нет, так как линия повреждена. Где-то выявляется неисправность аппаратуры.
На сегодняшний день оповещение прошло на 88%. На Руднике, по улице Перова, 133, - до сих пор неисправна линия. В настоящее время и это исправляют сообщает Сергей Васильевич.
Специалист отмечает, что в Нижнем Тагиле достаточно хорошо вписались локальные системы оповещения на НТМК, на Уралвагонзаводе. Также 4 числа была принята в эксплуатацию локальная система «Тагильского пива». За счет этого увеличивается количество озвучиваемой площади.
В этом году по центральной части города было запущено звучание сирен через установленные громкоговорители. Однако, к сожалению, из 110-ти устройств на данный момент действует только 40. Остальные громкоговорители вышли из строя из-за негодности.
Самая главная причина снижения количества электросирен - переход новых или старых жилых районов на новые АТС, которые не обслуживаются «Ростелеком». А аппаратура систем оповещения - физически и морально изношена, и для ее функционирования нужны аналоговые сигналы. Поэтому с цифровыми АТС, а их по городу очень много, прежнее оборудование работать не может.
Из-за устаревшего оборудования мы некоторое количество сирен теряем отмечает Сергей Васильевич.
Однако стало известно, что в этом году была принята программа, которая позволит модернизировать и громкоговорящие сети, и оборудование, и многое другое. Ожидается продвижение вперед.
© TagilCity.ru