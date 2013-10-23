В Нижнем Тагиле в 2014 году сохранятся льготы на проезд в трамвае
23 октября 2013, 11:15ОбществоCorey
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Накануне на заседании постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвестициям было принято решение о сохранении для пенсионеров и школьников льготного проезда в городском электротранспорте.
Стоимость одной поездки для этих категорий тагильчан в 2014 году останется прежней - 5 рублей.
Как сообщает пресс-служба Думы, вопрос обсуждался в рамках подготовки проекта бюджета Нижнего Тагила на 2014 год. Разница между ценой льготного билета и тарифом на проезд будет, как и прежде, компенсироваться из городского бюджета.
Субсидии будут выделяться по фактическому количеству перевезенных льготников, подтвержденному отчетностью МУП «Тагильский трамвай». В 2013 году компенсации предприятию составили порядка 48 млн. рублей.
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