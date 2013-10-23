В Нижнем Тагиле в 2014 году сохранятся льготы на проезд в трамвае

Стоимость одной поездки для этих категорий тагильчан в 2014 году останется прежней - 5 рублей .

Как сообщает пресс-служба Думы, вопрос обсуждался в рамках подготовки проекта бюджета Нижнего Тагила на 2014 год. Разница между ценой льготного билета и тарифом на проезд будет, как и прежде, компенсироваться из городского бюджета.