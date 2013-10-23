Всё по справедливости: в нижнетагильском обществе инвалидов наступают положительные перемены
Члены общества инвалидов, чей скандал уже известен на всю область, порядком устали от еженедельных разбирательств. Напомним, в общественной организации вот уже на протяжение некоторого времени очень тяжелое положение - существующий председатель не только морально, но и физически давит на своих подчиненных, на инвалидов - людей, которым и так нелегко.
Кульминация истории затянулась уже на несколько месяцев, однако, уже сегодня в обществе наметились положительные перемены. После того, как суд постановил нынешнему председателю восстановить в должности своего заместителя, конечно, своенравная начальница не собиралась этого делать. Она мало того, что уволила ее, но после решения суда так и не допускала до работы. Упоминается также и о втором конфликте с применением физической силы.
Сегодня состоялось правление, на котором присутствующие (в том числе и областники) приняли участие в голосовании – будет ли проведена внеочередная конференция, на которой наконец-таки изберут нового председателя Всероссийского общества инвалидов в Дзержинском районе. По результатам 6 против 2 – «Да, она состоится!». Это решение обрадовало всех присутствующих, ведь на самом деле ситуация крайне затянулась. Добавим, конференция должна пройти до 25 декабря.
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