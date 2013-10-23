Всё по справедливости: в нижнетагильском обществе инвалидов наступают положительные перемены

Кульминация истории затянулась уже на несколько месяцев, однако, уже сегодня в обществе наметились положительные перемены. После того, как суд постановил нынешнему председателю восстановить в должности своего заместителя, конечно, своенравная начальница не собиралась этого делать. Она мало того, что уволила ее, но после решения суда так и не допускала до работы. Упоминается также и о втором конфликте с применением физической силы.