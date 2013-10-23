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За незаконную сдачу жилья можно сесть на три года. Тагильские арендодатели и квартиросъемщики, внимание!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За незаконную сдачу жилья можно сесть на три года. Тагильские арендодатели и квартиросъемщики, внимание!

23 октября 2013, 10:35Общество
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