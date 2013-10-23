За незаконную сдачу жилья можно сесть на три года. Тагильские арендодатели и квартиросъемщики, внимание!

Проблема с «бездонными» квартирами решается довольно просто, особенно при условии добросовестного взаимодействия участковых уполномоченных и местных администраций. Действительно, вряд ли ответственный участковый не заметит у себя на территории десяток нигде не зарегистрированных людей, обитающих в одной из квартир? Дальше должен последовать вопрос к местным чиновникам. Значительную роль также в данном деле может сыграть проверка местной миграционной службы. Да, работать надо!

Недалеко ушла тенденция незаконной сдачи квартир их хозяевами. Речь тут о несчастном государственном кошельке, а с этим не шутят. По мнению экспертов, только в Москве оборот денежных средств на рынке аренды жилой недвижимости сопоставим с бюджетом небольшого европейского государства. 4 миллиарда долларов в год! Лишь пятая часть владельцев квартир оформляет официальные договоры сделки по аренде жилья.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве выявили около 130 тысяч квартир, которые сдаются незаконно. Поэтому по решению Главы столичного полицейского главка Анатолия Якунина с понедельника и до нового года будет проводиться операция «Участковый – в каждую квартиру». По предварительным подсчетам, нелегально сдаваемые московские квартиры выявят примерно за три месяца.

В 2012 году Федеральная налоговая служба России, в свою очередь, перешла к достаточно жестким методам, которые заставили арендодателей платить налоги. Однако учтено, что доказать факт незаконной аренды жилья достаточно сложно, если и квартиросъемщики, и владелец проявляют разумную осторожность. Доказать неправомерную сдачу квартиры можно лишь с солидным пакетом документов – подписанным двумя сторонам договоре о найме жилого помещения, расписки о передаче денежных средств, акт приема-передачи. Так, найти их и представить в полицию крайне трудно.

Кстати, есть две группы рантье. Одни сдают собственную недвижимость и не платить налоги, другие – эксплуатируют неприватизированную, муниципальную площадь. Привлечь провинившегося вполне возможно. Так, арендодатели должны выплачивать 13% от дохода сдачи квартиры. Если арендодатель – не гражданин России, налог возрастает до 30%.

При выявлении незаконной сдачи квартиры, арендодатель будет обязан погасить налоговую задолженность вместе с пени и штрафом – 20% от суммы взыскиваемого налога. При повторном нарушении – штраф возрастает вдвое. Если же задолженность рантье по налогам достигла 300 тысяч рублей, то ему необходимо выплатить штраф в размере от 100 до 300 т.р. Кроме того, нарушитель может попасть за решетку на год, а если арендодатель получает со сдачи жилья более 1,5 млн рублей и не платит налог, то он может сесть на 3 года, а сумма штрафа возрастет до 500 т.р.

Помимо конфликта с законом, подпольный арендодатель может столкнуться и с другими проблемами. Например, наглые наниматели могут отказаться платить за квартиру и даже съезжать. Выселять придется через суд, что займет минимум полгода, кроме того, могут вскрыться и незаконные сделки по сдаче жилья.

Намного проще обстоят дела с офисными помещениями. Владельцы и арендодатели площадей подобного типа работают открыто, и за счет этого рынок предложений формируется на конкурентной основе. Поэтому аренда офисных помещений в Екатеринбурге обойдется не так дорого, как кажется. Причем можно выбирать из огромного количества предложений, и в итоге найти идеально подходящее место для фирмы, при этом не переплачивая.