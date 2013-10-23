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Жилфонд Нижнего Тагила попал в поле зрения прокуратуры. «Не повезло» уже 9 городским УК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жилфонд Нижнего Тагила попал в поле зрения прокуратуры. «Не повезло» уже 9 городским УК

23 октября 2013, 13:50ОбществоЕвгения
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