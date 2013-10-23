Жилфонд Нижнего Тагила попал в поле зрения прокуратуры. «Не повезло» уже 9 городским УК

По предварительным данным, проинспектировано уже 9 УК, где выявлено десятки различных замечаний согласно Кодексу РФ об административных нарушениях, Правил и норм технической эксплуатации жилфонда. До 10 ноября 2013 года Госжилинспекция обязана представить полный отчет о проделанной работе в облпрокуратуру.

Как уже сообщалось, глава Нижнего Тагила Сергей Носов пообещал горожанам принять административные меры воздействия к местным управляющим компаниям, несвоевременно расплачивающихся с поставщиками энергоресурсов и нарушающих общепринятые правила содержания и эксплуатации жилфонда. Обращение мэра в прокуратуру возымело действие - в городе началась проверка УК специалистами Госжилинспекции.

Первые результаты проверки, насколько мне известно, уже отправлены начальнику управления областной Госжилинспекции Алексею Петровичу Россолову. Пока речь идет о пяти УК, по остальным пока рано делать какие-либо выводы проинформировал сегодня автора нижнетагильский мэр.

Согласно служебной записке заместителя начальника отдела контроля Горнозаводского управленческого округа ГЖИ Свердловской области Ирины Ивановой вышестоящему руководству, инспекторы действительно оформляют документы по многочисленным фактам нарушений статей КоАП РФ и ПиНЖТЭФ в отношении УК «Стройсервис», УК «Райкомхоз», УК «Жилсервис», УК «Центр НТ» и УК «СпецТехСтрой». По состоянию на сегодняшний день, ревизоры проверили еще 4 УК. Однако злостных нарушений «в части предоставления коммунальных услуг населению не выявлено», уточнила в своем рапорте госпожа Иванова.

Насколько это соответствует действительности, тоже пока неизвестно. По словам очевидцев, руководители УК предпринимали попытки воспрепятствовать деятельности инспекторов жилкомиссии. Например, директор одной из управкомпаний не обеспечил доступ коммунальных ревизоров на чердак проверяемого дома, а директор другой УК, узнав о предстоящем визите проверяющих, срочно уехал в командировку.

По официальным данным, проверка тагильских УК должна завершиться к 10 ноября текущего года, после чего Госжилинспекции предстоит отчитаться перед облпрокуратурой о проделанной в городе работе. Не исключено, что в отношении некоторых руководителей компаний появятся персональные определения, считают инспектора ГЖИ, как это было сделано при проверке нижнесергинской УК, директор которой Сергей Косолапов был дисквалифицирован сроком на 1 год.