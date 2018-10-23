251 км электросетей будут обновлены в Свердловской области до конца 2018 года
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay
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В Свердловской области более 460 млн рублей будут направлены на реконструкцию ЛЭП.
Реконструкция пройдет до конца 2018 года в 21 населенном пункте области. Энергетики не только обновят оборудование, но и подключат новых потребителей.
За счет этих средств в регионе будет модернизирован 251 км электросетей. Кроме того, будут реконструированы несколько крупных центров питания.
Всего в текущем году на программу по обновлению линий электропередач выделили 2,7 млн рублей, пишет «Уральский меридиан».
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