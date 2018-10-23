251 км электросетей будут обновлены в Свердловской области до конца 2018 года

Реконструкция пройдет до конца 2018 года в 21 населенном пункте области. Энергетики не только обновят оборудование, но и подключат новых потребителей.

За счет этих средств в регионе будет модернизирован 251 км электросетей. Кроме того, будут реконструированы несколько крупных центров питания.