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251 км электросетей будут обновлены в Свердловской области до конца 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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251 км электросетей будут обновлены в Свердловской области до конца 2018 года

Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay
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