Аварийный ремонт системы отопления требуется Демидовскому колледжу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:52ОбществоЮлия СувороваФото: sverdlovsk.vsedomarossii.ru
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Аварийный ремонт системы отопления будет проведен в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже им. Никиты Акинфиевича Демидова.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле планируется проведение аварийного ремонта в Демидовском колледже, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 2. Информация о поиске подрядчика на выполнение работ размещена на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, на работы выделено 1,5 млн рублей. Заказчиком выступает само учебное заведение.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен осуществить разборку старых водопроводных труб, проложить новые трубопроводы водоснабжения и отопления, оснастить их кранами и вывезти за собой мусор.
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