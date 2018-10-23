Аварийный ремонт системы отопления требуется Демидовскому колледжу в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле планируется проведение аварийного ремонта в Демидовском колледже, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 2. Информация о поиске подрядчика на выполнение работ размещена на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, на работы выделено 1,5 млн рублей. Заказчиком выступает само учебное заведение.