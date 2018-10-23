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Банда осуждена в Екатеринбурге за незаконные валютные операции на 595 млрд руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Банда осуждена в Екатеринбурге за незаконные валютные операции на 595 млрд руб.

Сегодня, 18:16ОбществоФото: CC0 Creative Commons
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