Банда осуждена в Екатеринбурге за незаконные валютные операции на 595 млрд руб.

Установлено, что в период с февраля по декабрь 2014 года два молодых человека организовали группу на территории Екатеринбурга и Тюмени, которая осуществляла перевод валютных средств в КНР через китайскую компанию, не владеющую достоверной информацией о назначении переводов.

Действуя через номинальные фирмы, открытые для этих целей, злоумышленники совершили валютные операции на счета коммерческих организаций на сумму более 595 млрд рублей.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил организаторов преступной группировки к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, еще троим членам банды назначен срок наказания в 5 лет 6 месяцев и 200 тысяч рублей штрафа. Два члена группы приговорены к 5 годам лишения свободы и 200 тысячам рублей штрафа. Восемь фигурантов дела будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Еще двоим установлен срок наказания в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и 200 тысяч рублей штрафа.