Бил один - сидит другой: тагильчанин жалуется на нарушения в расследовании полиции

Тагильчанин был признан виновным и получил срок – 5 лет колонии строгого режима. Осужденный утверждает, что невиновен и преступления не совершал. А собеседники редакции TagilCity.ru говорят, что родственники и друзья молодого человека знают, кто это сделал на самом деле. Однако, по их словам, родственников просят не поднимать шум и не обращаться в надзорные органы в обмен на помощь в снижении срока заключения.

Адвокаты теперь уже осужденного Армана Гомцяна говорят о множественных противоречиях и нестыковках в обвинительном заключении. При этом, апелляционный суд оставил приговор в силе.

С самого начала расследования в ОП №17 сын был свидетелем, поясняет мать Армана Гомцяна. В кафе, где он вел предпринимательскую деятельность, завязалась драка между посетителями, потом продолжилась на улице. В драке пострадал один из гостей заведения, ему нанесли несколько ударов по голове твердым предметом.

В ходе следствия, для того, чтобы закрыть дело, Гомцяну было предложено взять на себя статью 114 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны», поясняют близкие семье Гомцяна люди. По словам матери, сын не пошел на сделку с полицией, он настаивал, что не наносил ударов по голове.

А потом, когда он стал обвиняемым, следователь открытым текстом ему сказал: «Не хотел брать на себя 114 статью, получай 111 (умышленное причинение вреда здоровью с использованием оружия, прим. редакции) и сиди», рассказала мать.

Участник драки, который ударил собутыльника по голове – на свободе, говорят близкие Армана.

А он не скрывает той радости, что вместо него осужден невиновный, он-то остался на свободе. Полиция не хочет принимать во внимание и приобщать к делу немаловажные факты. Почему-то в какой-то момент стало выгодно сделать Армана обвиняемым, хотя не он наносил удары по голове Н., рассказали собеседники редакции TagilCity.ru.

Очевидцы событий вечера в сентябре 2016 и защитники Армана Гомцяна рассказывают о противоречиях и позиции полицейских в уголовном деле.

Совесть и претензии: Известно, что потерпевший написал ходатайство в суд. В нем он излагает, что не имеет претензий к Гомцяну и просит суд смягчить приговор и изменить меру наказания. Однако апелляционный суд не принял ходатайство к рассмотрению.

Сам пострадавший знает, что удары ему наносил не Арман, он сам признался в этом друзьям, но полиция настаивала на своем, пояснил собеседник редакции.

Личность нападавшего знают и другие участники потасовки, об этом они рассказали редакции TagilCity.ru.

Он по пьяни рассказал об этом общему знакомому: «Прикинь, бил я, а посадили другого». Почему полиция не хочет принимать во внимание и отрабатывать эту информацию? Возможно, что дело обернули и передали в суд так, как оно было выгодно. Полиции почему-то стало выгодно представить все именно так, дело поскорее закрыть. У них статистика, а тут судьбы людей рушатся. Ну это же несправедливо, почему невиновный должен сидеть, говорит родственница осужденного.

Свидетели и показания: Мать осужденного тагильчанина рассказала, что один из свидетелей еще на стадии следствия извинялся перед ее сыном и пояснял, что его избивают, поэтому он вынужден давать те показания, которые ему диктуют.

Бармен из кафе на очной ставке просто задрал футболку и прошептал «Извини, я ничего не могу для тебя сделать». У него все тело было в синяках и гематомах. И он в итоге поменял показания против Армана,рассказала женщина.

По информации от адвоката осужденного, не были опрошены все свидетели происшествия. В распоряжении редакции TagilCity.ru имеется список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. В нем указаны только свидетели обвинения, свидетели защиты, согласно документу, не были выявлены. Между тем, собеседники редакции говорят о том, что следователя неоднократно просили опросить и других свидетелей происшествия. Но это ходатайство не было принято к рассмотрению.

Потерпевший и свидетели несколько раз меняли показания, поясняет сторона защиты Гомцяна. Свидетели со стороны обвинения поясняли в суде, как видели, что Гомцян нанес Н. удар по голове. Однако, эти же свидетели на стадии предварительного следствия утверждали, что не знают, как развивались события на улице. Кто и чем наносил удары - они тоже не видели.

Показания свидетеля от 13 марта 2018 года, согласно которым, 24 сентября у бара он не видел, как Гомцян наносит удар по голове Н. Он лишь видел, что в тот момент, когда он проходил мимо Гомцяна и Н., Гомцян нанес бейсбольной битой стоящему напротив Н. не менее двух ударов по телу, после чего он зашел во двор дома по ул. Тимирязева. Затем спустя пару минут он вновь вернулся к бару, где в этот момент Гомцян садился в свою автомашину, написано в заключении по уголовному делу, копия которого имеется в распоряжении редакции.

А позже эти же люди в подробностях описывали детали драки и утверждали, что видели, что именно Гомцян бил по голове. Адвокат обвиняемого сделал выводы, что их показания непоследовательны, противоречивы и не согласуются с показаниями других свидетелей.

Первый раз они говорили, что видели из окна помещения, которое, прошу обратить внимание, полностью закрывает реклама, и бил он битой. Второй раз – что стояли на улице, и видели, что бил он трубой. По факту же, в заведение пьяные люди пришли вооруженные, начали угрожать посетителям и персоналу. Арман, как хозяин заведения почувствовал реальную угрозу для себя и посетителей и защищался, говорит один из участников событий.

«Беспредел»: 17 октября появилась информация, что полицейские из ОП №17 предложили родственникам осужденного жителя Нижнего Тагила не поднимать панику письмами в надзорные органы и администрацию президента. Как рассказали собеседники редакции, взамен на молчание они готовы посодействовать в уменьшении срока приговора до 3 лет.

Один из свидетелей давал в суде показания в состоянии похожем на наркотическое опьянение, говорят присутствовавшие на заседании.

Он и не скрывал, кто его угостил и за что. Чтобы он рассказывал нужную версию, поделился очевидец.

И адвокаты, и родственники отметили, что во время заседания апелляционного суда судьи вели себя так, как будто заранее знали, какой приговор они вынесут.

Они не слушали адвоката, он как со стеной разговаривал. Сидели и листали в телефонах, пояснил присутствовавший на заседании.

Судьи областного суда оставили приговор без изменения. Сейчас адвокаты тагильчанина готовят кассационную жалобу. Они ссылаются на недостоверные данные в материалах уголовного дела и просит отменить приговор и прекратить судебное производство по делу.

Полагаю, что достоверных данных о том, что Гомцян нанес битой удар по голове Н. в материалах дела нет. При таких обстоятельствах вина Гомцяна в причинении тяжкого вреда здоровью Н. не установлена,поясняет адвокат в апелляционной жалобе.