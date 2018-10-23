Девятиклассница из Кушвы подозревается в создании банды подростков

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлены сцены избиения и издевательств над учащимися девочками из школ Красноуральска и Верхней Пышмы.

На одном из видео видно, как девочка крупного телосложения избивает другую школьницу кулаками и ногами. Причиной такого поведения, если судить по видео, стал конфликт из-за некоего молодого человека. На другой записи та же школьница избивает ещё одну девочку, но уже в Верхней Пышме. В обоих случаях жертвам заявили о том, что они должны нападавшим определённую сумму денег.

По факту публикации видеозаписей Кушвинский отдел Следственного управления СКР по Свердловской области организовал проверку, из которой стало известно о возможном существовании банды подростков, действующих на севере региона. Создателем и руководителем, по мнению следователей, является участница обоих видео, активно избивающая жертв.