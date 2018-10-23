Девятиклассница из Кушвы подозревается в создании банды подростков
На севере Свердловской области начала действовать банда подростков, которая избивает девочек-школьниц в Красноуральске, Кушве и Верхней Пышме. Сцена издевательств записывают на камеру и публикуют в социальных сетях. В создании банды подозреваются кушвинскую девятиклассницу.
В социальных сетях появились видеозаписи, на которых запечатлены сцены избиения и издевательств над учащимися девочками из школ Красноуральска и Верхней Пышмы.
На одном из видео видно, как девочка крупного телосложения избивает другую школьницу кулаками и ногами. Причиной такого поведения, если судить по видео, стал конфликт из-за некоего молодого человека. На другой записи та же школьница избивает ещё одну девочку, но уже в Верхней Пышме. В обоих случаях жертвам заявили о том, что они должны нападавшим определённую сумму денег.
По факту публикации видеозаписей Кушвинский отдел Следственного управления СКР по Свердловской области организовал проверку, из которой стало известно о возможном существовании банды подростков, действующих на севере региона. Создателем и руководителем, по мнению следователей, является участница обоих видео, активно избивающая жертв.
На данный момент установлены и опрошены участники данной видеозаписи, истребован и анализируется касающийся их характеризующий материал. Опрашиваются родители несовершеннолетних, а также их педагоги. К проведению проверки подключены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних местного отдела полиции. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение,заявил представитель пресс-службы СУ СКР Максим Чалков.