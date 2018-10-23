Фестиваль национальных культур пройдет в Свердловской области

Фестиваль национальных культур запланирован в Свердловской области на День народного единства. В программу войдут мастер-классы по уральским народным ремеслам, фестиваль национальной кухни народов Среднего Урала, выставка-ярмарка изделий уральских ремесел.

Кроме того в рамках мероприятия в Екатеринбурге будет организована большая концертная программа с выступлением фольклорных коллективов.

Также вниманию гостей фестиваля представят дефиле традиционных народных костюмов и этнокультурную экспозицию «Народы Урала». Вход для всех гостей мероприятия бесплатный.