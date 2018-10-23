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Фестиваль национальных культур пройдет в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль национальных культур пройдет в Свердловской области

Сегодня, 14:19ОбществоФото: БК55
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