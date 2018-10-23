Гордума Екатеринбурга планирует переезд за 100 млн рублей

Гордума Екатеринбурга может переехать в здание ЦУМа. На это потребуется около 100 млн рублей.
Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов разработал проект по переезду аппарата в помещения на 4 и 5 этажах ЦУМа, которые принадлежат департаменту по управлению муниципальным имуществом города. Общая площадь территории в ЦУМе, на которой планирует разместиться гордума, превышает размер залов на четвертом этаже городской администрации в три-четыре раза.
В новом помещении уже проведены предварительные работы. Глава города Александр Высокинский провел депутатам экскурсию по зданию. Новый зал напоминает зал заседаний Заксобрания Свердловской области. Депутаты разместятся амфитеатром и будут работать с системой электронного голосования. В двух дополнительных залах смогут собираться комиссии.
Для реализации проекта, по подсчетам Тестова, понадобиться более 100 млн рублей. По мнению вице-спикера, «если люди будут ходить с удовольствием на работу, они и работать будут лучше», информирует Znak.com.