Гордума Екатеринбурга планирует переезд за 100 млн рублей

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов разработал проект по переезду аппарата в помещения на 4 и 5 этажах ЦУМа, которые принадлежат департаменту по управлению муниципальным имуществом города. Общая площадь территории в ЦУМе, на которой планирует разместиться гордума, превышает размер залов на четвертом этаже городской администрации в три-четыре раза.

В новом помещении уже проведены предварительные работы. Глава города Александр Высокинский провел депутатам экскурсию по зданию. Новый зал напоминает зал заседаний Заксобрания Свердловской области. Депутаты разместятся амфитеатром и будут работать с системой электронного голосования. В двух дополнительных залах смогут собираться комиссии.