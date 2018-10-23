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Кремль с горкой и буксир за 1,2 млн рублей появятся в селе под Алапаевском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кремль с горкой и буксир за 1,2 млн рублей появятся в селе под Алапаевском

Сегодня, 14:37ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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