Кремль с горкой и буксир за 1,2 млн рублей появятся в селе под Алапаевском

Администрация Алапаевского МО планирует благоустроить площадку для массовых мероприятий на территории с. Невьянское. На работы выделено 1,2 млн рублей.

Согласно данным контракта, исполнитель должен оборудовать детскую площадку, в частности, установить качалку-буксир, карусель с рулем, песочный дворик «Кремль с горкой», пожарную машину, спортивный комплекс, лавочки и 16 урн. Также на площади в селе появятся сцена и благоустроенная территория вокруг нее.