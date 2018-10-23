Мэр Екатеринбурга вымыл с шампунем остановку на вокзале
Сегодня, 20:14ОбществоФото: сайт администрации Екатеринбурга
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский помыл остановку общественного транспорта, опробовав новую мойку, которая проводит очистку высоким давлением.
Сюжеты: Екатеринбург
Остановка у железнодорожного вокзала была отмыта главой города за полчаса.
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Планируется, что весной для очистки улиц уральской столицы будут использованы новые мойки и шампунь. В 2019 году в бюджет будут заложены деньги на приобретение мобильных станций, сообщается на Официальном сайте Екатеринбурга.
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