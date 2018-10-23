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Мэр Екатеринбурга вымыл с шампунем остановку на вокзале‍
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Екатеринбурга вымыл с шампунем остановку на вокзале‍

Сегодня, 20:14ОбществоФото: сайт администрации Екатеринбурга
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