«Надо убирать синие киоски "Роспечати"»: мэрия Нижнего Тагила улучшит облик города

Владислав Пинаев сказал, что объекты торговли на улицах Нижнего Тагила должны соответствовать общему облику города.

Надо убирать эти синие киоски и делать нормальные, хорошие павильоны. Если и оставляем «Роспечать», то тогда это должно выглядеть, во всяком случае стилизовано под ту архитектуру, которая есть в центре города, сказал глава города.

На территории города расположено 47 киосков сети «Роспечать-НТ», а также «Пресса» и магазины ИП Аксёнова. Киоски располагаются стационарно, ранее они были сделаны в едином стиле, однако их внешний вид не вписался окружающую архитектуру.

Интересно, что в Екатеринбурге киоски «Роспечати» отличаются от облика соседних зданий.

В управлении архитектуры городской мэрии подтвердили планы по улучшению облика киосков с прессой в Нижнем Тагиле. Однако, как именно это будет происходить, пока неизвестно, потому что проект находится в разработке.

Управляющая ООО «Роспечать-НТ» Алла Ермолина в беседе с TagilCity.ru подтвердила запланированные мероприятия.

В настоящий момент мы будем работать над согласованием проектов торговых точек с администрацией Нижнего Тагила. В зависимости от места расположения, поскольку у нас где-то есть улицы, которые несут историческое значение, где-то у нас есть новые микрорайоны, где архитектура отличается.

О том, как именно будут выглядеть киоски, управляющая не сказала, поскольку пока всё находится в процессе обсуждения и достижения компромисса. В частности, на улице Садовая некоторое время назад был установлен «газетно-журнальный павильон». Однако на этом ООО «Роспечать-НТ» остановилась, поскольку не было понимания с администрацией города.