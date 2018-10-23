«Надо убирать синие киоски "Роспечати"»: мэрия Нижнего Тагила улучшит облик города
Мэрия Нижнего Тагила планирует избавиться от прежних киосков «Роспечати», которые, по мнению специалистов, портят внешний вид города. На их месте появятся другие, более привлекательные павильоны.
Владислав Пинаев сказал, что объекты торговли на улицах Нижнего Тагила должны соответствовать общему облику города.
Надо убирать эти синие киоски и делать нормальные, хорошие павильоны. Если и оставляем «Роспечать», то тогда это должно выглядеть, во всяком случае стилизовано под ту архитектуру, которая есть в центре города, сказал глава города.
На территории города расположено 47 киосков сети «Роспечать-НТ», а также «Пресса» и магазины ИП Аксёнова. Киоски располагаются стационарно, ранее они были сделаны в едином стиле, однако их внешний вид не вписался окружающую архитектуру.
Интересно, что в Екатеринбурге киоски «Роспечати» отличаются от облика соседних зданий.
В управлении архитектуры городской мэрии подтвердили планы по улучшению облика киосков с прессой в Нижнем Тагиле. Однако, как именно это будет происходить, пока неизвестно, потому что проект находится в разработке.
Управляющая ООО «Роспечать-НТ» Алла Ермолина в беседе с TagilCity.ru подтвердила запланированные мероприятия.
В настоящий момент мы будем работать над согласованием проектов торговых точек с администрацией Нижнего Тагила. В зависимости от места расположения, поскольку у нас где-то есть улицы, которые несут историческое значение, где-то у нас есть новые микрорайоны, где архитектура отличается.
О том, как именно будут выглядеть киоски, управляющая не сказала, поскольку пока всё находится в процессе обсуждения и достижения компромисса. В частности, на улице Садовая некоторое время назад был установлен «газетно-журнальный павильон». Однако на этом ООО «Роспечать-НТ» остановилась, поскольку не было понимания с администрацией города.
Почему приостановили: мы должны были понимать политику мэрии. Если вдруг откроем без согласования, то потом нас могут заставить переделать, поскольку он может не вписываться туда, где находится. Решили, что нужно работать совместно.