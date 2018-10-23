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«Надо убирать синие киоски "Роспечати"»: мэрия Нижнего Тагила улучшит облик города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Надо убирать синие киоски "Роспечати"»: мэрия Нижнего Тагила улучшит облик города

Сегодня, 17:50ОбществоЮлия Степанова
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