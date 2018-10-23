Наследие «Форума»: Наталья Гордеева может стать вице-губернатором Петербурга

Издание «Новые известия» сообщает, что положение имущественной сферы в Петербурге не всегда было таким критическим. До 2015 года она являлась одним из основных источников пополнения бюджета, внося солидные финансовые поступления. Вместе с тем, сектор госимущества стоял в авангарде общефедеральной системы имущественных отношений. Реформа вице-губернатора Михаила Мокрецова, которая заключалась в слиянии комитета по управлению госимуществом (КУГИ) и комитета по земельным ресурсам и землепользованию, а также в ликвидации районных филиалов, привела к упадку. Так, границы в полномочиях были практически стерты, и стали увеличиваться долги по аренде. Что касается непосредственно самого механизма имущественного управления — он откатился до состояния хаоса начала 90-х.

В кулуарах администрации Санкт-Петербурга открыто обсуждается необходимость смены куратора имущественных вопросов. По мнению общественности, экс-глава администрации Адмиралтейского района Петербурга Наталья Гордеева является очевидным кандидатом. В ее послужном списке, помимо работы на высоких должностях в Сбербанке, присутствует опыт управления имуществом и в КУГИ.

Наибольший интерес вызывает связь Гордеевой со скандально известным «Форумом», занимающимся адаптацией государственных заказов под патронажем Федеральной службы охраны. Один из двух громких скандалов — арест непосредственного начальника Гордеевой и главы «Форума» Дмитрия Михальченко, также известного как «Губернатор 24 часа». Основанием для ареста стал ввоз партии алкоголя на сумму в 600 тысяч евро под видом строительного герметика. Предпринимаемые попытки Михальченко выкрутиться из этой истории привели к снятию с должностей глав ФСО, ФМС и ФТС.

Гордеева на тот момент была куратором задания министерства энергетики по проведению в Крым энергомоста. Однако, тогда делу не стали давать ход, чтобы не запятнать крупный политический проект уголовными разбирательствами. Неудивительно, что Гордеева покинула скандальный холдинг и решила выехать из страны на полгода.