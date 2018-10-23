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Наследие «Форума»: Наталья Гордеева может стать вице-губернатором Петербурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наследие «Форума»: Наталья Гордеева может стать вице-губернатором Петербурга

Сегодня, 00:28Общество
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