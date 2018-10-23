Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов

На ул. Выйская, 35 пустует здание, в котором находился отдел полиции. Сейчас двухэтажное строение привлекает маргинальных личностей и неблагополучных подростков, тем самым, считают местные жители, создавая на районе криминальную обстановку.

Сейчас в здании выбиты окна. Периодически там происходят пожары. Местные жители обращаются с жалобами на сайт «Городской контроль».

Просим решить вопрос по зданию в нашем дворе. Постоянно там бывают дети. Разве это место для игры? Заброшенное здание без контроля. Периодически оно горит. Просим решить проблему,пишет местная жительница.

Окна все выбили, двери вынесли, вынесли даже радиаторы,сообщила еще летом 2018 года жительница Нижнего Тагила.

Также тагильчан беспокоит криминальная обстановка, которая создается вокруг здания.

Я с работы иду в девятом часу вечера, темно, мимо здания прохожу и вся трясусь, там то костры жгут, то какие-то личности подозрительные ходят,делится опасениями тагильчанка.

Вокруг валяются осколки и сломанная мебель

Помимо греющихся у костра в здании людей без определенного места жительства, здание облюбовали дети подросткового возраста. Кто-то из них просто лазает по «заброшке», а некоторые собираются, чтобы употребить наркотики или алкоголь.

Мимо шла, выбегают подростки, видно, что под чем-то и зовут меня в здание заняться интимом, ужас какой-то. Почему здание не охраняют? Неужели никому нет дела?говорит еще одна жительница района.

Доступ в здание открыт

Здание на ул. Выйская ранее являлось детским садом, было ухожено, за ним следил муниципалитет, в чьем ведении оно находилось до 1997 года.

В 1997 году помещение было передано полиции, детские качели и горки переехали во двор на ул. В. Черепанова, 9а, а помещение всецело оказалось в ведении МВД. В здании перекрасили стены и там стали базироваться паспортный стол и отделение полиции. Однако в 2015 году было принято решение о закрытии отдела полиции, какое-то время там еще продолжал находиться паспортный стол и участковый уполномоченный, еще какое-то время здание охранял дежурный, но позже оно опустело. Помещения не были законсервированы, и доступ в здание оказался открыт. За имуществом никто не следил. В здании стали собираться подростки, люди без определенного места жительства.