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Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов

Сегодня, 12:27ОбществоЮлия Суворова
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