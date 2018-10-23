Новая система водоотведения на ул. Ильича в Нижнем Тагила справляется с нагрузкой

В ходе визита на объект благоустройства на улице Ильича возле домов №59 и 63, Владислав Пинаев проконтролировал решение проблемы с водоотведением.

Жители ближайших домов неоднократно жаловались на огромную лужу, которая образовывалась из-за отсутствия ливневой канализации во дворе. Рабочие смонтировали водоотводную трубу, установили дополнительные колодцы, а также заменили бордюры и восстановили дорожное покрытие.