Новая система водоотведения на ул. Ильича в Нижнем Тагила справляется с нагрузкой
Сегодня, 16:02ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Новая система водоотведения на улице Ильича во дворе домов №59 и 63 справляется с нагрузкой. Проблема с лужами решена.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе визита на объект благоустройства на улице Ильича возле домов №59 и 63, Владислав Пинаев проконтролировал решение проблемы с водоотведением.
Жители ближайших домов неоднократно жаловались на огромную лужу, которая образовывалась из-за отсутствия ливневой канализации во дворе. Рабочие смонтировали водоотводную трубу, установили дополнительные колодцы, а также заменили бордюры и восстановили дорожное покрытие.
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Эффективность благоустройства жители двора оценили в период дождей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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