Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Областной центр реабилитации в Екатеринбурге получил право на обучение взрослых
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
A129cc500ad14aa6d5c96a69fcbc1a6a

Областной центр реабилитации в Екатеринбурге получил право на обучение взрослых

Сегодня, 15:07ОбществоФото: Wikimapia
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви
Редакция TagilCity.ru стала победителем окружного этапа конкурса журналистов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле