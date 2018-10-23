Областной центр реабилитации в Екатеринбурге получил право на обучение взрослых

Областной центр реабилитации инвалидов в Екатеринбурге получил заключение надзорных органов о том, что все помещения в здании соответствуют требованиям безопасности для образовательной деятельности. Выездная комиссия проверила наличие у учреждения необходимого оборудования и технических устройств, необходимых для осуществления учебного процесса по заявленным программам.

В результате всех проверок центру была выдана лицензия на дополнительное образование лиц старше 18 лет.

Директор Областного центра Татьяна Онохова рассказала, что благодаря полученной лицензии специалисты учреждения смогут обучать новым навыкам молодежь, которая «не раз обращалась с подобными запросами».