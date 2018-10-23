Около 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей выявлено в Свердловской области за три дня

За три дня инспекторы ДПС выявили и привлекли к административной ответственности 4 483 пешехода, которые нарушили ПДД. 100 человек из них двигались по загородным трассам без светоотражающих элементов на одежде. Еще 59 пешеходов находились на дорогах вне городской черты с риском для жизни.