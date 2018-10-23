Около 4,5 тысячи пешеходов-нарушителей выявлено в Свердловской области за три дня
Сегодня, 13:20ОбществоФото: novinki-krossoverov.ru
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С 16 по 18 октября на дорогах Свердловской области проходила акция «Безопасная дорога», направленная на снижение ДТП с участием пешеходов. В рамках акции выявлено около 4,5 тысячи нарушителей.
За три дня инспекторы ДПС выявили и привлекли к административной ответственности 4 483 пешехода, которые нарушили ПДД. 100 человек из них двигались по загородным трассам без светоотражающих элементов на одежде. Еще 59 пешеходов находились на дорогах вне городской черты с риском для жизни.
Кроме пешеходов сотрудники дорожной полиции обращали внимание на водителей, которые не пропускали людей на пешеходных переходах, сообщает «Областная газета».
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