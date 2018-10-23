Около 40 рабочих «борзого директора» в Нижнем Тагиле ждут зарплату уже год

Бывшая сотрудница завода рассказала, что она и еще около 40 работников не получили выплаты, назначенные Дзержинским судом Нижнего Тагила в сентябре 2017 года. Конкурсный управляющий Олег Скороход рассказал, что большая часть по задолженности выплачена 10 июля 2018 года, это около 13 млн рублей. Но сформировалась новая задолженность, которую планируется погасить к январю 2019 года.