Около 40 рабочих «борзого директора» в Нижнем Тагиле ждут зарплату уже год
Сегодня, 16:52ОбществоФото: v-tagile.ru
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ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», руководитель которого Денис Кокорин осужден за долги по зарплате перед сотрудниками, должен сотрудникам около 2 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работники ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», объявленного банкротом, до настоящего времени не получили зарплату.
Бывшая сотрудница завода рассказала, что она и еще около 40 работников не получили выплаты, назначенные Дзержинским судом Нижнего Тагила в сентябре 2017 года. Конкурсный управляющий Олег Скороход рассказал, что большая часть по задолженности выплачена 10 июля 2018 года, это около 13 млн рублей. Но сформировалась новая задолженность, которую планируется погасить к январю 2019 года.
Специалист заверил, что даже в случае продажи предприятия за полцены, денег на погашение долгов по зарплате, общая сумма которых равна 2 млн рублей, хватит, сообщает URA.RU.
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