Подключить надежный интернет и ТВ легко — узнайте у «Планеты»

Оператор связи «Планета» — это сверхскоростной интернет, сверхчеткое цифровое ТВ в формате 4К и качественная голосовая связь. Провайдер радует клиентов разнообразием предложений и продуктов. Их цель — чтобы каждый пользователь нашел то, что нравится именно ему.

Поэтому для всех, кто еще не знаком с «Планетой», оператор проводит акцию: до 31 декабря 2018 года можно подключить и в течение двух месяцев тестировать качество «Планеты» на продукте Хит 14 за 13,27 рублей в день.

Хит 14 — лучшее предложение для того, чтобы оценить все услуги оператора. 294 телеканала, из которых 78 каналов в HD-качестве, стабильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и удобная голосовая связь с выгодными тарифами. «Планета» настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если вас не устроит качество услуг.

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