Похороны убитого на ул. Круговой спецназовца прошли в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле прошло прощание с бойцом спецназа, который погиб при странных обстоятельствах ночью 20 октября.
На похороны Александра пришли родственники, близкие люди и коллеги из Нижнего Тагила.
Александру было 22 года. В детстве он потерял мать и вместе с младшими братьями и младшей сестрой воспитывался тётей. Как стало известно TagilCity.ru, Александр рос любознательным и активным ребёнком. После школы он прошёл службу в армии, затем поступил в отряд тагильского спецназа. В последний путь Александр отправился также в форме спецназовца.
Для нас это невосполнимая потеря. Александр был ответственным, энергичным, жизнерадостным, отзывчивым сотрудником, попрощался с коллегой старший по званию боец спецназа Сергей.
Родные и близкие надеются, что виновные в смерти Александра будут наказаны.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с TagilCity.ru рассказал подробнее о произошедшей в Нижнем Тагиле трагедии.
Молодой человек, со слов Горелых, стал участником конфликта с компанией парней от 19 до 24-х лет, которые проезжали мимо на ВАЗ-2115. Александру сделали замечание, что тот шёл по проезжей части в тёмное время суток. Молодому человеку это не понравилось, о чём он, по видимости, сказал оппонентам. Они избили его и уехали, забрав его вещи.
Спустя некоторое время по улице Круговой проезжал автомобиль ВАЗ-2111, которым управлял 33-летний мужчина. Он пояснил, что в том месте «переехал что-то». Выйдя из машины, он ничего не заметил, поскольку было темное время суток, и поехал дальше. Мужчина заверил полицейских, что он ни от кого не скрывался, потому что не предполагал, что проехал по человеку. Оперативникам уголовного розыска и сотрудникам ГИБДД удалось вычислить оба автомобиля и всех лиц, причастных к трагедии, рассказал Валерий Горелых.