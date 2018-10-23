Похороны убитого на ул. Круговой спецназовца прошли в Нижнем Тагиле

На похороны Александра пришли родственники, близкие люди и коллеги из Нижнего Тагила.

Александру было 22 года. В детстве он потерял мать и вместе с младшими братьями и младшей сестрой воспитывался тётей. Как стало известно TagilCity.ru, Александр рос любознательным и активным ребёнком. После школы он прошёл службу в армии, затем поступил в отряд тагильского спецназа. В последний путь Александр отправился также в форме спецназовца.

Для нас это невосполнимая потеря. Александр был ответственным, энергичным, жизнерадостным, отзывчивым сотрудником, попрощался с коллегой старший по званию боец спецназа Сергей.

Родные и близкие надеются, что виновные в смерти Александра будут наказаны.

2 22-летний пешеход погиб в результате ДТП на ул. Круговой в Нижнем Тагиле Фото В Нижнем Тагиле 20 октября ночью на ул. Круговой произошло ДТП, в результате которого погиб 22-летний пешеход.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых в беседе с TagilCity.ru рассказал подробнее о произошедшей в Нижнем Тагиле трагедии.

Молодой человек, со слов Горелых, стал участником конфликта с компанией парней от 19 до 24-х лет, которые проезжали мимо на ВАЗ-2115. Александру сделали замечание, что тот шёл по проезжей части в тёмное время суток. Молодому человеку это не понравилось, о чём он, по видимости, сказал оппонентам. Они избили его и уехали, забрав его вещи.