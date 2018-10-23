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Срок сдачи дворов на ул. Зари в Нижнем Тагиле зависит от поставщика каруселей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Срок сдачи дворов на ул. Зари в Нижнем Тагиле зависит от поставщика каруселей

Сегодня, 15:40ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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