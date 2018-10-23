Срок сдачи дворов на ул. Зари в Нижнем Тагиле зависит от поставщика каруселей

Благоустройство территорий на улице Зари во дворе домов №№31, 35, 37, 39 и 41 завершится в течение двух недель. В настоящий момент уже завершено асфальтирование всех внутриквартальных проездов и тротуаров верхнего двора. На территории нижнего обустраивается парковка, рабочие устанавливают бордюры, занимается укладкой основания хоккейного корта.

В пятницу планируется благоустройство газонов и прилегающей территории.

По информации от представителя подрядчика ООО ГК «УралСтройКомплекс» сроки сдачи объекта станут известны после поставки малых архитектурных форм, поставщик которых затягивает сроки.

Глава Нижнего Тагила отметил, что с данной проблемой столкнулись строители на всех объектах благоустройства Нижнего Тагила и других муниципалитетов Свердловской области.