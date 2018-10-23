Свердловская область вошла в топ-6 рейтинга конкурентоспособности регионов РФ
Свердловская область вошла в топ-6 рейтинга регионов, который был представлен на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стейкхолдеры будущего». Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге.
Свердловская область заняла в рейтинге шестое место среди всех регионов. Первое место с рейтинге занимает Москва, на втором месте Санкт-Петербург, далее расположены Московская Область, Татарстан, Краснодарский край.
В основе исследования лежал анализ долгосрочных трендов и анализ текущих данных регионов. Оценку категорий проводили по системе галактик, оценивая семь направлений. Рассматривали информацию о том, в каких регионах выгодно развивать свой бизнес. Имело значение сколько родившихся в регионе остается и продолжает в нем жить и работать. Оценивалось количество информационных и технологических возможностей, которые удается привлечь региону. Насколько эффективно используются природные ресурсы как привлекаются в регион инвестиции и капиталы.
Каждый из вошедших в топ регионов является центром роста, как пишет «NEWS».