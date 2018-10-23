Тринадцать тагильчан рассказали о своих проблемах главе города при личной встрече

22 октября состоялся приём граждан по личным вопросам у главы города Владислава Пинаева. Горожане обратились с широким спектром вопросов: начиная от установки в черте города скульптурного знакового объекта и заканчивая расселением аварийного дома.

Например, один из заявителей обратился за помощью в создании и установке символа Урала на территории города. В результате мужчина получит возможность участвовать в конкурсе на эскизную модель художественной дизайнерской конструкции, который стартует в городе 1 ноября. Победитель получит право воплотить задумку в жизнь и денежные средства для этого.

Также к мэру обратились жители дома по улице Черноморская, 33. Их интересовал вопрос о сроках расселения из аварийного здания, которым дом был признан ещё в 2014 году. Горожанам было предложено до момента расселения проживать в помещениях для временного проживания в манёвренном жилищном фонде.