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Тринадцать тагильчан рассказали о своих проблемах главе города при личной встрече
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тринадцать тагильчан рассказали о своих проблемах главе города при личной встрече

Сегодня, 07:30ОбществоФото: ntagil.org
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