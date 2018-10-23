Второй подозреваемый в избиении тагильчанина Максима Червоткина направлен в СИЗО
Сегодня, 19:54ОбществоФото: panthermedia/vostock-photo
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23 октября суд Нижнего Тагила принял решение о направлении под арест второго фигуранта по делу об избиении задержанного.
Сюжеты: Нижний Тагил
Второй подозреваемый в избиении Максима Червоткина был задержан 23 октября. Сотрудник тагильского ОП №21 направлен в СИЗО на 1 месяц 20 суток.
Как пишет ИА «Все новости», имя полицейского пока не сообщается из-за защиты персональных данных. Первого подозреваемого задержали 19 октября.
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