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Второй подозреваемый в избиении тагильчанина Максима Червоткина направлен в СИЗО
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Su700

Второй подозреваемый в избиении тагильчанина Максима Червоткина направлен в СИЗО

Сегодня, 19:54ОбществоФото: panthermedia/vostock-photo
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