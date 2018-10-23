Жилой дом в центре Екатеринбурге будет снесен ради нового здания филармонии

Окончательное решение по сносу дома было принято на общественном обсуждении. Как заявил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков, сохранить пятиэтажный дом не представляется возможным.

По проекту строительство нового зала возможно только вблизи уже существующего здания филармонии. По задумке авторов, объединение создаст концертный комплекс мирового масштаба.