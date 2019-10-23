Британские и российские эксперты обсудят в Петербурге перспективы сырьевой отрасли

Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО стал одним из организаторов форума. Эксперты обсудили перспективы зарубежных инвестиций в экономику РФ, а также неизбежные экологические проблемы отрасли, пишет forpost-sz.ru.

Открыл диалог ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что технологии играют огромную роль в развитии экономики, а Великобритания давно стала крупным финансовым центром, на который могут равняться развивающиеся страны.

«Наши контакты должны усиливаться. Только глядя друг другу в глаза, мы можем повысить доверие и вместе способствовать реализации целей устойчивого развития. Сегодня этому мешает множество искусственных препятствий, через которые мы обязаны перешагнуть. Наш сырьевой диалог – одна из площадок, которые позволяют это сделать», – сказал он.

По словам руководителя департамента международной торговли посольства Великобритании Тревора Льюиса, британские журналисты часто стремятся создать негативный образ России. Это пугает потенциальных инвесторов, и они ищут другие рынки. Сам Льюис считает, что Россия открывает хорошие возможности для инвестиций. Особенно для тех игроков, кто работает в машиностроительной или горной отрасли. «Сырьевой диалог – прекрасная возможность для бизнесменов наших государств получить достоверную информацию друг о друге», – отметил он.

Участие в диалоге приняли топ-менеджеры ведущих компаний, таких как «ФосАгро» “РМК”, «Полиметалл», BP, Aggreko и других.