Британские и российские эксперты обсудят в Петербурге перспективы сырьевой отрасли
На площадке Санкт-Петербургского горного университета открылся III Российско-британский сырьевой диалог. Его участниками стали бизнесмены, ученые и политики, заинтересованные в развитии партнерских отношений.
Международный центр компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО стал одним из организаторов форума. Эксперты обсудили перспективы зарубежных инвестиций в экономику РФ, а также неизбежные экологические проблемы отрасли, пишет forpost-sz.ru.
Открыл диалог ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Он отметил, что технологии играют огромную роль в развитии экономики, а Великобритания давно стала крупным финансовым центром, на который могут равняться развивающиеся страны.
«Наши контакты должны усиливаться. Только глядя друг другу в глаза, мы можем повысить доверие и вместе способствовать реализации целей устойчивого развития. Сегодня этому мешает множество искусственных препятствий, через которые мы обязаны перешагнуть. Наш сырьевой диалог – одна из площадок, которые позволяют это сделать», – сказал он.
По словам руководителя департамента международной торговли посольства Великобритании Тревора Льюиса, британские журналисты часто стремятся создать негативный образ России. Это пугает потенциальных инвесторов, и они ищут другие рынки. Сам Льюис считает, что Россия открывает хорошие возможности для инвестиций. Особенно для тех игроков, кто работает в машиностроительной или горной отрасли. «Сырьевой диалог – прекрасная возможность для бизнесменов наших государств получить достоверную информацию друг о друге», – отметил он.
Участие в диалоге приняли топ-менеджеры ведущих компаний, таких как «ФосАгро» “РМК”, «Полиметалл», BP, Aggreko и других.
В течение двух дней участникам форума предстоит обсудить перспективы сотрудничества в энергосекторе, улучшение инвестклимата, а также подготовку кадров для отрасли и другие вопросы.