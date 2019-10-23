Бывшая чиновница Ольга Глацких откроет школу гимнастики в Ревде

Несмотря на то, что точная дата открытия школы пока неизвестна, набор детей уже начат. Как рассказала Глацких, в спортшколе будут преподавать тренеры из Екатеринбурга. Стоимость занятий не будет превышать полторы тысячи рублей в месяц.