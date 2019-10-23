Бывшая чиновница Ольга Глацких откроет школу гимнастики в Ревде
Сегодня, 20:41ОбществоФото: TagilCity.ru
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Бывшая глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких планирует открыть школу гимнастики в Ревде, сообщает «Ревда-новости».
Несмотря на то, что точная дата открытия школы пока неизвестна, набор детей уже начат. Как рассказала Глацких, в спортшколе будут преподавать тренеры из Екатеринбурга. Стоимость занятий не будет превышать полторы тысячи рублей в месяц.
В сентябре экс-чиновница открыла школу гимнастики в Екатеринбурге.
Ранее Ольга Глацких возглавляла департамент молодежной политики Свердловской области, но после фразы о том, что государство никого не просило рожать детей, ушла с поста. На данный момент Глацких занимает должность замдиректора ДИВСа.
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