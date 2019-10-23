Четыре тагильские семьи переселены из аварийных домов в новые квартиры

Семьи проживали по договору социального найма в доме №30 на улице Быкова и на улице Хохрякова, 5. Все они получили новые квартире в доме на ГГМ в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ещё 20 семей переселятся в новые жилища до конца 2019 года.