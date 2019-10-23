Четыре тагильские семьи переселены из аварийных домов в новые квартиры
Сегодня, 17:47ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Четыре семьи из Нижнего Тагила, которые жили в аварийных домах, получили ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Семьи проживали по договору социального найма в доме №30 на улице Быкова и на улице Хохрякова, 5. Все они получили новые квартире в доме на ГГМ в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Ещё 20 семей переселятся в новые жилища до конца 2019 года.
Кроме того, в 2019 году 40 собственников квартир в аварийных домах получили уплату выкупной цены их жилищ. До конца года возмещение получат ещё 10 тагильчан.
Напомним, что первый этап реализации региональной адресной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья выполнен в Нижнем Тагиле досрочно.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей