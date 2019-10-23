Екатеринбургский офис Nestle проверит прокуратура

В апреле СМИ писали о том, что в разных офисах компании сотрудников вынуждали писать заявления об увольнении под моральным давлением. В прокуратуру с просьбой проверить эту информацию обратился депутат Андрей Ветлужских. По его словам, проверка выявила, что в Москве в августе проходило сокращение. Тогда работники написали заявления по собственному желанию.