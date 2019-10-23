Екатеринбургский офис Nestle проверит прокуратура

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В нескольких городах России, в том числе Екатеринбурге, прокуратура проводит проверки в офисах компании Nestle из-за подозрений в нарушении трудовых прав бывших сотрудников, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
В апреле СМИ писали о том, что в разных офисах компании сотрудников вынуждали писать заявления об увольнении под моральным давлением. В прокуратуру с просьбой проверить эту информацию обратился депутат Андрей Ветлужских. По его словам, проверка выявила, что в Москве в августе проходило сокращение. Тогда работники написали заявления по собственному желанию.
Как пишет издание, Nestle обвиняли в использовании рабского детского труд. В 2018 году США восстановил иск бывших рабов, похищенных из Мали в Кот-д’Ивуар для бесплатной работы на какао-плантациях, против американского филиала Nestle SA и компании Cargill.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей