Мэрия Серова подала в суд на родителей, чьи дети сожгли венки на мемориале ВОВ
Сегодня, 15:27ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Администрация Серова обратилась в суд с иском о взыскании 138 тысяч рублей с родителей, чьи дети подожгли венки на мемориале ВОВ, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на данные из райсуда.
После выходки школьников оказались повреждены памятник и облицовочная плитка. Сообщается, что первое заседание уже состоялось. Иск был подан к матерям несовершеннолетних. На судебном заседании в качестве ответчиков был решено привлечь также отцов.
Пожар у Вечного огня в Серове случился 11 июня. На записях с камер видеонаблюдения видно, что пожар устроили двое детей. После инцидента родители были оштрафованы на 300 рублей, а мемориал закрыли на ремонт.
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