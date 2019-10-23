На Урале пропала школьница. След теряется у реки
Сегодня, 08:54ОбществоФото: Поисковый отряд «Прорыв»
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В Туринске разыскивают 14-летнюю Олесю Ежову. Школьница пропала 21 октября, пишет портал Е1.
Олеся отправилась в школу и пропала. Путь до образовательного учреждения проходит через железнодорожный мост над рекой Тура. Через сутки после пропажи на берегу реки найден рюкзак школьницы, следы Олеси обрываются у воды.
На поиски девушки отправлены поисковики из Екатеринбурга. Туринские водолазы обследовали дно водоема, поиски результатов не принесли.
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Приметы Олеси: среднее телосложение, рост 167 сантиметров, рыжие волосы, бирюзовые глаза. Была одета в бежевую куртку, синие джинсы, лакированные ботинки и серую вязаную кофту.
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