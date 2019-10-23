«Облкоммунэнерго» вырубит 3,7 тысячи деревьев ради мусоросортировочного комплекса
Сегодня, 12:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле АО «Облкоммунэнерго» вырубит еще 3,8 тысячи деревьев различных пород на участке, предназначенном для строительства мусоросортировочного завода, соответствующее постановление размещено на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В документе сказано, что вырубка деревьев необходима для проведения очередного этапа геологических работ. Данная территория предназначена для размещения объектов по переработке и накоплению ТКО.
Объем вырубленной древесины составит порядка двух тысяч кубометров. Древесина будет передана «Службе экологической безопасности». Порубочные остатки обязано утилизировать «Облкоммунэнерго». Ранее на данном участке уже вырубили 426 зеленых насаждений.
Напомним, муниципалитет и «Облкоммунэнерго» на 29 лет заключили концессионное соглашение, согласно которому предприятие займется расширением Кушвинского полигона ТБО и строительством там мусоросортировочного завода производительностью 185 тысяч тонн мусора ежегодно.
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