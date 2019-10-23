«Облкоммунэнерго» вырубит 3,7 тысячи деревьев ради мусоросортировочного комплекса

В документе сказано, что вырубка деревьев необходима для проведения очередного этапа геологических работ. Данная территория предназначена для размещения объектов по переработке и накоплению ТКО.

Объем вырубленной древесины составит порядка двух тысяч кубометров. Древесина будет передана «Службе экологической безопасности». Порубочные остатки обязано утилизировать «Облкоммунэнерго». Ранее на данном участке уже вырубили 426 зеленых насаждений.