Среди тагильских предпринимателей объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

Целью конкурса является создание праздничного облика города с помощью оригинального рекламно-художественного оформления фасадов и прилегающей территории торговых точек. Участвовать могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются в районных администрациях в срок до 20 декабря 2019 года.