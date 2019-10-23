Среди тагильских предпринимателей объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление
Сегодня, 16:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле среди предпринимателей пройдёт конкурс на лучшее оформление к Новому году, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Целью конкурса является создание праздничного облика города с помощью оригинального рекламно-художественного оформления фасадов и прилегающей территории торговых точек. Участвовать могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются в районных администрациях в срок до 20 декабря 2019 года.
Победители будут определены в пяти номинациях:
- «В гостях у новогодней сказки» – оформление входной группы, фасада, витрин и прилегающей территории торговых комплексов и центров;
- «Ярмарка новогодних услуг» определит лучших среди предприятий бытового обслуживания. Здесь будут оцениваться введение новогодних услуг, праздничная атрибутика а одежде персонала, воплощение необычных идей;
- «Новогодний сюрприз» – конкурс для общепитов, где оценят организацию тематических выставок-продаж, дегустаций, распродаж, акций и лотерей, предоставление праздничных скидок;
- «Необыкновенное чудо» – воплощение идей для новогоднего украшения среди магазинов;
- «Волшебный огонек» – яркость и оригинальность светового оформления витрин и фасадов торговых точек.
Конкурс стартует 23 декабря и пройдёт в три этапа. 14 января конкурсная комиссия подведёт итоги.
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