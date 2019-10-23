Суд смягчил наказание бывшему мэру Каменска-Уральского, осужденному за взяточничество

Астахов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Сегодня суд пересмотрел наказание и назначил чиновнику шесть лет условно с испытательным сроком пять лет.

Как пишет Znak со ссылкой на пресс-службу суда, приговор изменен в связи с состоянием здоровья чиновника.

Астахов был задержан 12 мая 2018 года в Кольцово. Он подозревался в том, что в 2014 году получил деньги и имущество от гендиректора строительной компании на сумму 5 млн 900 тысяч рублей. За взятку Астахов должен был помочь в приемке строительных работ по двум муниципальным контрактам.